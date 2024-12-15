14 Aralık reyting sonuçları: Gönül Dağı reytingleri sildi süpürdü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 ARALIK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada “Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada “Gönül Dağı” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.

ABC'de 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.