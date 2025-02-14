14 Şubat 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Süper Lig, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
14 Şubat 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 14 Şubat 2025 Cuma günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Süper Lig
20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor
La Liga
23:00 Girona - Getafe
Serie A
22:45 Bologna - Torino
Bundesliga
22:30 Augsburg - Leipzig
Ligue 1
22:45 Brest - Auxerre
Premier Lig
23:00 Brighton & Hove Albion v Chelsea
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış