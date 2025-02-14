14 Şubat 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Süper Lig, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

14 Şubat 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 14 Şubat 2025 Cuma günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Süper Lig

20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor

La Liga

23:00 Girona - Getafe

Serie A

22:45 Bologna - Torino

Bundesliga

22:30 Augsburg - Leipzig

Ligue 1

22:45 Brest - Auxerre

Premier Lig

23:00 Brighton & Hove Albion v Chelsea

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Hüseyin Topuz
Seo Editor