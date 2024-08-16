15 Ağustos reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi... 15 Ağustos 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 Ağustos Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Güldür Güldür Show”un tekrarı yer aldı.

AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Masterchef Türkiye Özet”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Alan” yer aldı.