15 Ağustos reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
15 Ağustos Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Güldür Güldür Show”un tekrarı yer aldı.
AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Masterchef Türkiye Özet”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Alan” yer aldı.