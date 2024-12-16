15 Aralık reyting sonuçları: Şakir Paşa Ailesi dizisinden şaşırtan sonuç!

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 ARALIK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total, AB, ABC katagorisinde 1. sırada TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi yer aldı. 2. sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan Deha dizisi, 3 sırada Now 'da yeni başlayan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar yer aldı.