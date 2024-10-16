15 Ekim reyting sonuçları: Bahar dizisi rakiplerini devirdi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI

Totalde 1.sırada Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar" zirveye yerleşti. 2.sırada ATV'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" dikkat çekti. 3.sırada ise "Bir Gece Masalı" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de 1.sırada yine "Bahar" ilk sırada. 2.sırada TRT1'in tarih temalı dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı" yer aldı.3.sırada ise TV8’in popüler yarışma programı "Masterchef Türkiye" yer aldı.

ABC1'de 1.sırada "Bahar" yine liderliği elden bırakmadı. 2.sırada "Bahar" dizisinin özeti dikkat çekti. 3.sırada "Masterchef Türkiye" yer aldı.