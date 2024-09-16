15 Eylül reyting sonuçları: Kirli Sepeti rakiplerini devirdi 15 Eylül 2024 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 EYLÜL PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada NOW'da yeni sezonun ilk bölümü yayınlanan "Kirli Sepeti" ,3. sırada NOW'da yayınlanan "Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Masterchef Türkiye, 2. sırada "Kirli Sepeti", 3.sırada ise "Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

ABC'de 1. sırada "Masterchef Türkiye, 2. sırada "Kirli Sepeti", 3.sırada ise "Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.