15 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları...

Hüseyin Topuz

Büyük ikramiyenin 2.953.743 TL olduğu On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor.

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştiriliyor.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 15 Kasım2024 Cuma çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Peki haftanın ikinci çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

15 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

On Numara nasıl oynanır?

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.