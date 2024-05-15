15 Mayıs 2024 Çarşamba maç programı: Bugün kimin maçı var?
ensonhaber.com

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçların takvimi...

İngiltere Premier Lig

21:45 Brighton & Hove Albion - Chelsea

22:00 Manchester United - Newcastle United

İspanya La Liga

20:30 Rayo Vallecano - Granada

20:30 Sevilla - Cadiz

23:00 Celta Vigo - Athletic Bilbao

23:00 Getafe - Atletico Madrid

Fransa Ligue 1

22:00 Nice - PSG

22:00 Reims - Marsilya

İtalya Kupası

22:00 Atalanta - Juventus

Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu

18:00 Lamia - Aris Saloniki

20:00 Olympiakos - AEK Atina

20:00 PAOK - Panathinaikos