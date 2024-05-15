15 Mayıs 2024 Çarşamba maç programı: Bugün kimin maçı var?

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
15 Mayıs 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçların takvimi...
İngiltere Premier Lig
21:45 Brighton & Hove Albion - Chelsea
22:00 Manchester United - Newcastle United
İspanya La Liga
20:30 Rayo Vallecano - Granada
20:30 Sevilla - Cadiz
23:00 Celta Vigo - Athletic Bilbao
23:00 Getafe - Atletico Madrid
Fransa Ligue 1
22:00 Nice - PSG
22:00 Reims - Marsilya
İtalya Kupası
22:00 Atalanta - Juventus
Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu
18:00 Lamia - Aris Saloniki
20:00 Olympiakos - AEK Atina
20:00 PAOK - Panathinaikos