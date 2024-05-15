15 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?
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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.447,59 TL

Satış: 2.447,98 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.912,88 TL

Satış: 4.003,60 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.191,00 TL

Satış: 16.436,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.801,29 TL

Satış: 8.007,20 TL

Altın ons

Alış: 2.358,12 Dolar

Satış: 2.358,48 Dolar