15 Ocak Pazartesi maç programı: Bugün hangi maçlar var?

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Pazartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün oynanacak maçların programı hakkında aramalar hız kazandı.
15 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Serie A ve Afrika Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
Peki, 15 Ocak 2023 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
20:00 Galatasaray - Kayserispor
TFF 1. Lig
20:00 Altay - Şanlıurfaspor
İtalya Serie A
22:45 Atalanta - Frosinone
Afrika Uluslar Kupası
17:00 Senegal - Gambiya
20:00 Kamerun - Gine
23:00 Cezayir - Angola