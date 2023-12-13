15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Milyonlarca öğrenci 15 tatilin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? İşte merak edilen o tarih...

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2023 yılının sonlarına gelirken "Okullar ne zaman kapanacak" ve "Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek" soruları merak uyandırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 takvimine göre okulların ne zaman kapanacağı belli oldu.

Ara tatilin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen geçtiğimiz haftalarda ders başı yapmıştı.

Okula dönen öğrenciler ikinci ara tatil hakkında aramalarına hız vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okullarda ikinci ara tatil yani 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Peki, 15 tatil ne zaman? İşte okullarda 1. dönemin sona ereceği o tarih..

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.