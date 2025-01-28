15 tatil uzatıldı mı 2025? Okullar 3 Şubat Pazartesi açılacak mı, ertelendi mi?

Yağmur Dinç

Yarıyıl tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler, ilk haftayı geride bıraktı.

15 günlük sömestr tatili ile dinlenen ve tekrar yapma şansı bulan öğrenciler, okulların açılacağı tarihi merak ediyor.

Tatilin uzatılıp uzatılmadığı ise MEB'den gelecek açıklama ile takip ediliyor.

Bu kapsamda veliler ve öğrenciler, "15 tatil uzatıldı mı", "okullar ne zaman açılacak" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, tatil ne zaman bitecek? 3 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? Yanıtı haberimizde...

15 TATİL UZATILDI MI 2025

MEB'den gelen açıklamalara bakıldığında, 2025 yılı 2. dönem başlangıcı için herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Yani, öğrenciler 15 günlük tatilin ardından okul sıralarına geri dönecek. Bu kapsamda, 3 Şubat Pazartesi günü okullar açılacak ve ders başlayacak.