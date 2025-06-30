15 Temmuz 2025 ne zaman, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından her yıl “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak anılan 15 Temmuz, 2025 yılında da resmi tatil olarak takvimde yer alıyor.

Bu anlamlı günde vatandaşlar, demokrasiye sahip çıkmanın gururunu yaşarken, resmi kurumların açık olup olmadığı da merak konusu oluyor.

Tatil planlaması yapanlar, 15 Temmuz’un 2025 yılında hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı.

Peki, 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ NE ZAMAN?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, bankalar ve noterler 15 Temmuz'da kapalı olacak.

4 GÜN TATİL OLUR MU?

Tatillerini planlayan vatandaşlar ise “15 Temmuz tatili 4 güne uzar mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Eğer 14 Temmuz Pazartesi günü idari izin ilan edilirse, hafta sonu ile birleşen 12-13-14-15 Temmuz tarihleri 4 günlük bir tatil fırsatı sunacak.

Ancak şu an için 14 Temmuz’un tatil ilan edilmesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.