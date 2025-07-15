15 Temmuz'da (bugün) borsa açık mı? Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar, noterler ve finansal piyasalar gibi birçok kurum mesaiye ara veriyor.

Yatırımcılar tarafından resmi tatil günlerinde borsanın açık olup olmadığı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Hisse senedi, VİOP ve diğer piyasaların 15 Temmuz’da işlem görüp görmeyeceği merak ediliyor.

Yatırımcıların işlem planlaması yapmaları adına oldukça önemli olan tatil günleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI/KAPALI MI?

15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için Borsa İstanbul kapalı olacak.

Bu tarihte borsa seansları yapılmayacak, hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca takas ve ödeme işlemleri de durdurulacak.