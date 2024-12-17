16 Aralık reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, 2. sırada Uzak Şehir Özeti, 3.sırada ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da yer aldı.

AB'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, 2.sırada Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, 3.sırada Esra Erol’da yer aldı.

ABC'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, 2.sırada Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, 3.sırada Uzak Şehir Özeti yer aldı.