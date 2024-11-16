16 Kasım 2024 TV yayın akışı: Bugün televizyondakiler...
Yağmur Dinç

Cumartesi gününü evde geçirenler, kumandayı elinden bırakmıyor.

16 Kasım 2024 NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.

Peki, bugün hangi diziler var? İşte kanalların 16 Kasım 2024 yayın programı...

ATV yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Bir Gece Masalı

14:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Filme Gel (Yerli Sinema)

21:55 Gerçeğin Ötesinde (Yabancı Sinema)

Kanal D

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

Star TV

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ada Masalı

11:15 Yerli Dizi Tekrarı

14:30 Sahipsizler

17:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

NOW TV

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

TV8

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

18:45 Maç Başlıyor

20:00 Türkiye-Galler/ UEFA Uluslar Ligi

22:00 MasterChef Türkiye

Show TV

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1

08:15 Yedi Numara

09:05 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

ensonhaber icon
Yağmur Dinç
Editor