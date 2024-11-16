16 Kasım 2024 TV yayın akışı: Bugün televizyondakiler...

Cumartesi gününü evde geçirenler, kumandayı elinden bırakmıyor.
16 Kasım 2024 NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.
Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.
Peki, bugün hangi diziler var? İşte kanalların 16 Kasım 2024 yayın programı...
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Bir Gece Masalı
14:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Filme Gel (Yerli Sinema)
21:55 Gerçeğin Ötesinde (Yabancı Sinema)
Kanal D
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
Star TV
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
11:15 Yerli Dizi Tekrarı
14:30 Sahipsizler
17:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
NOW TV
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
TV8
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
18:45 Maç Başlıyor
20:00 Türkiye-Galler/ UEFA Uluslar Ligi
22:00 MasterChef Türkiye
Show TV
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1
08:15 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi