16 şirket temettü verecek! Eylül 2025 temettü tarihleri ve tutarları...

Borsa yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de temettü ödemelerinin tarihleri oluyor.

Eylül ayı temettü takvimi açıklandı ve bu ay 16 şirket yatırımcılarına kar payı dağıtacak.

Peki, temettü ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi şirketler Eylül ayında temettü verecek? İşte detaylar…

Borsa İstanbul’da işlem gören 16 şirket Eylül 2025 içerisinde yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Şirketlerin ödeme tarihleri ve hisse başına temettü miktarları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklandı.

Eylül 2025 Temettü Takvimi

01 Eylül 2025

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) – Hisse başına net 0,2598 TL

02 Eylül 2025

Türk Hava Yolları A.Ş. (THYAO) - Hisse başına net 2,9257 TL

03 Eylül 2025

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (PNLSN) - Hisse başına net 0,1492 TL

17 Eylül 2025

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) – Hisse başına net 3,4000 TL

22 Eylül 2025

- Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) - Hisse başına net 0,1020 TL

- Hisse başına net 0,1020 TL Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) – Hisse başına net 0,0069 TL

25-30 Eylül 2025

Bu dönemde temettü ödemesi yapacak diğer şirketler arasında şunlar yer alıyor:

- Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. (DESA) - 25 Eylül (tutar belirtilmemiş)

- Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. (ADEL) - 26 Eylül

30 Eylül 2025

30 Eylül itibarıyla tam 7 şirket aynı gün ödeme gerçekleştirecek:

- Tüpraş (TUPRS) - Hisse başına yaklaşık 6,3084 TL

- Sumaş (SUMAS) - 1,7070 TL

- Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (PCILT) - 0,7182 TL

- Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. (OFSYM) - 0,3552 TL

- Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) - Tutar belirtilmemiş