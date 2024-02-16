16 Şubat Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 16 Şubat Cuma günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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Cuma günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor. takip ediliyor.

16 Şubat Cuma günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

16 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

20:00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

20:00 Göztepe - Manisa FK

21:00 Torino - Lecce

22:00 PSV Eindhoven - Heracles

22:30 Köln - Werder Bremen

23:00 Inter - Salernitana

23:00 Villarreal - Getafe

23:00 Lyon - Nice