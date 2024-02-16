16 Şubat Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

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Cuma günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor. takip ediliyor.
16 Şubat Cuma günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
16 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
20:00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
20:00 Göztepe - Manisa FK
21:00 Torino - Lecce
22:00 PSV Eindhoven - Heracles
22:30 Köln - Werder Bremen
23:00 Inter - Salernitana
23:00 Villarreal - Getafe
23:00 Lyon - Nice