17 Aralık 2023 Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?

17 Aralık Pazar günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Pazar günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Pazar günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinden birbirinden keyifli maçlar oynanacak.
Peki, 17 Aralık 2023 Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
İngiltere Premier Lig
17:00 Arsenal - Brighton & Hove Albion
17:00 Brentford - Aston Villa
17:00 West Ham United - Wolverhampton
19:30 Liverpool - Manchester United
Fransa Ligue 1
15:00 Nantes - Brest
17:00 Toulouse - Rennes
17:00 Metz - Montpellier
17:00 Lorient - RC Strasbourg
19:05 Marsilya - Clermont
22:45 Lille - PSG
İtalya Serie A
14:30 Milan - Monza
17:00 Fiorentina - Hellas Verona
17:00 Udinese - Sassuolo
20:00 Bologna - Roma
22:45 Lazio - Inter
Almanya Bundesliga
17:30 Freiburg - Köln
19:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
21:30 Bayern Münih - Stuttgart
İspanya La Liga
16:00 Almeria - Mallorca
18:15 Real Sociedad - Real Betis
20:30 Las Palmas - Cadiz
23:00 Real Madrid - Villarreal