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17 Aralık 2023 Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?

17 Aralık 2023 Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverler tarafından takip ediliyor. İşte bugün oynanacak maçların programı…

ensonhaber.com 17 Aralık Pazar günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Pazar günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Pazar günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinden birbirinden keyifli maçlar oynanacak. Peki, 17 Aralık 2023 Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. İngiltere Premier Lig 17:00 Arsenal - Brighton & Hove Albion 17:00 Brentford - Aston Villa 17:00 West Ham United - Wolverhampton 19:30 Liverpool - Manchester United Fransa Ligue 1 15:00 Nantes - Brest 17:00 Toulouse - Rennes 17:00 Metz - Montpellier 17:00 Lorient - RC Strasbourg 19:05 Marsilya - Clermont 22:45 Lille - PSG İtalya Serie A 14:30 Milan - Monza 17:00 Fiorentina - Hellas Verona 17:00 Udinese - Sassuolo 20:00 Bologna - Roma 22:45 Lazio - Inter Almanya Bundesliga 17:30 Freiburg - Köln 19:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 21:30 Bayern Münih - Stuttgart İspanya La Liga 16:00 Almeria - Mallorca 18:15 Real Sociedad - Real Betis 20:30 Las Palmas - Cadiz 23:00 Real Madrid - Villarreal