17 Aralık 2023 Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

17 Aralık Pazar günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Pazar günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Pazar günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinden birbirinden keyifli maçlar oynanacak.

Peki, 17 Aralık 2023 Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

İngiltere Premier Lig

17:00 Arsenal - Brighton & Hove Albion

17:00 Brentford - Aston Villa

17:00 West Ham United - Wolverhampton

19:30 Liverpool - Manchester United

Fransa Ligue 1

15:00 Nantes - Brest

17:00 Toulouse - Rennes

17:00 Metz - Montpellier

17:00 Lorient - RC Strasbourg

19:05 Marsilya - Clermont

22:45 Lille - PSG

İtalya Serie A

14:30 Milan - Monza

17:00 Fiorentina - Hellas Verona

17:00 Udinese - Sassuolo

20:00 Bologna - Roma

22:45 Lazio - Inter

Almanya Bundesliga

17:30 Freiburg - Köln

19:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

21:30 Bayern Münih - Stuttgart

İspanya La Liga

16:00 Almeria - Mallorca

18:15 Real Sociedad - Real Betis

20:30 Las Palmas - Cadiz

23:00 Real Madrid - Villarreal