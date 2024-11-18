17 Kasım reyting sonuçları: Tolga Sarıtaş’lı Teşkilat, rakiplerini devirdi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Teşkilat”, 2. sırada Show TV’de ekrana gelen “Deha”, 3.sırada “Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB ve ABC'de 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Deha”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.