17 Nisan reyting sonuçları: Sandık Kokusu bu kez zirveyi kaptı 17 Nisan 2024 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 Nisan Çarşamba reyting sonuçları

Total’de 1. sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Kuruluş Osman” yer aldı. 2. sırada tv8’de ekranlara gelen “Survivor All Star” yer aldı. 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Sandık Kokusu” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Sandık Kokusu” yer aldı. AB’de 2. sırada “Kuruluş Osman” yer aldı. AB 3. sırada ise “Survivor All Star” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Kuruluş Osman” yer aldı. ABC’de 2. sırada “Survivor All Star” yer aldı. ABC 3. sırada ise “Sandık Kokusu” yer aldı.