Kaynayanlar yandı: Trafikte kaynak yapma cezası ne kadar, kaç TL 2025?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte “kaynak yapma”, bir aracın araya girmemesi gereken bir boşlukta veya hatalı biçimde şerit değiştirerek başka araçların önüne girmesi anlamına gelir. Bu tür davranışlar trafiğin akışını bozabilir, ani frenlere ve kazalara yol açabilir.

Ülkemizde sıkça trafiğin yaşandığı yerlerde kaynak sorunu da yaşanıyor.

Bekleyen araçlar arasına hızlı ve uygunsuz biçimde giren sürücüler, sadece trafik akışını bozmakla kalmıyor; aynı zamanda diğer sürücülerin hakkını da gasp etmiş oluyor.

Yetkililer bu tür ihlallere karşı sıkı denetimler yapıyor ve hatalı şerit değişikliği gibi ihlallerde ağır idari para cezaları kesiliyor.

Peki; trafikte kaynak cezası nedir, ne kadar? İşte, uygulanan ceza...

KAYNAK YAPMANIN CEZASI 2025:

Resmi trafik cezaları arasında "kaynak" ayrı bir madde olmayabilir; ancak hatalı şerit değiştirme ve trafikte tehlike yaratma gibi ihlaller bu kapsamda değerlendiriliyor.

2025 yılı trafik cezalarında, tehlikeli şerit değişikliği veya benzeri davranışlarda sürücülere kesilen toplam idari para cezası 20.342 TL civarına ulaşabiliyor.

Gaziantep'te trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan 4 bin 408 araç sürücüsüne 4 milyon 377 bin TL idari para cezası uygulandı.