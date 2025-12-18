Sosyal medyayı şaşırttı! Su kestanesi (Trapa natans) nedir, yenir mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme gelen su kestanesi, sıra dışı şekli nedeniyle kullanıcıların ilgisini çekti.

Özellikle kurutulmuş halinin küçük bir yarasaya benzetilmesi, bitkinin kısa sürede viral olmasına neden oldu.

Bu ilginç görüntünün ardından “Su kestanesi nedir?”, “Zararlı mı?”, “Yenir mi?” gibi sorular da beraberinde geldi.

SU KESTANESİ HAKKINDA BİLGİLER

Bilimsel adı Trapa natans olan su kestanesi, tatlı sularda yetişen bir su bitkisi olarak biliniyor.

Göller, göletler ve yavaş akan nehirlerde görülen bu bitki, su yüzeyinde rozet şeklinde yayılan yapraklara sahip.

Asıl dikkat çeken kısmı ise sert kabuklu, boynuz benzeri çıkıntıları olan meyvesi.

Dört köşeli ve sivri çıkıntılı yapısı, sosyal medya kullanıcıları tarafından “kurutulmuş minik yarasa”ya benzetiliyor.

Görünümünün ürkütücü bulunması, bitkinin kısa sürede gündem olmasında etkili oldu.

YENİR Mİ

Asya’nın bazı bölgelerinde, Trapa natans’ın meyvesi haşlanarak veya pişirilerek tüketiliyor.

Nişasta açısından zengin olduğu ve geleneksel mutfaklarda yer aldığı biliniyor.

Ancak her bölgede tüketilmesi önerilmiyor.