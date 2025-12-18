NASA'dan doğum günü hediyesi: Kişiye özel uzay fotoğrafı

- NASA, doğum gününde uzayın nasıl göründüğünü gösteren bir sistem geliştirdi.
- Hubble Uzay Teleskobu arşivinden, doğum tarihiyle eşleşen bir fotoğraf sunuluyor.
- Kullanıcılar, doğum günlerinde uzayın hangi köşesinin fotoğraflandığını görebiliyor.
Uzaya olan ilgiyi artırmayı amaçlayan NASA, Hubble Uzay Teleskobu’nun yıllar boyunca kaydettiği eşsiz görüntüleri kişisel bir deneyime dönüştürdü.
NASA’nın hazırladığı sistem, Hubble Uzay Teleskobu’nun arşivinde yer alan binlerce fotoğraf arasından, girilen tarihle eşleşen bir görüntüyü kullanıcıya sunuyor.
Kullanıcıların yalnızca doğum tarihlerini girerek erişebildiği bu özel web sitesi, evrenin o günkü bir kesitini gözler önüne seriyor.
Böylece herkes, doğum gününde uzayın hangi köşesinin görüntülendiğini öğrenme fırsatı yakalıyor.
NASA DOĞUM GÜNÜ GÖRSELİ NASIL ALINIR
- NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’na ait “What Did Hubble See on Your Birthday?” (Doğum Gününde Hubble Ne Gördü?) adlı sayfasına girin.
- Açılan ekranda doğum gününüzü ve ayınızı seçin.
- Sistem, Hubble’ın o tarihte çektiği orijinal uzay fotoğrafını otomatik olarak ekrana getirir.
Kullanım tamamen ücretsizdir.