17 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz
17 Ocak 2025 Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Cuma akşamı Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.
Bugün Trendyol Süper Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, La Liga ve Portekiz Ligi'nde müsabakalar oynanacak.
Bugün oynanacak müsabakaları ve başlama saatlerini sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?
İşte 17 Ocak 2025 maç programı...
Trendyol Süper Lig
20:00 Hatayspor - Galatasaray
La Liga
23:00 Espanyol - Valladolid
Serie A
22:45 Roma - Genoa
Ligue 1
21:00 Montpellier - Monaco
23:05 Lille - Nice
Bundeliga
22:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Portekiz Ligi
23:15 Benfica - Famalicao