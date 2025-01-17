17 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz

17 Ocak 2025 Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Cuma akşamı Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Bugün Trendyol Süper Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, La Liga ve Portekiz Ligi'nde müsabakalar oynanacak.

Bugün oynanacak müsabakaları ve başlama saatlerini sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte 17 Ocak 2025 maç programı...

Trendyol Süper Lig

20:00 Hatayspor - Galatasaray

La Liga

23:00 Espanyol - Valladolid

Serie A

22:45 Roma - Genoa

Ligue 1

21:00 Montpellier - Monaco

23:05 Lille - Nice

Bundeliga

22:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Portekiz Ligi

23:15 Benfica - Famalicao