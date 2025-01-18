17 Ocak reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti dün akşam rekor kırdı

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 OCAK CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Show TV’nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti" zirveyi kimseye bırakmadı. Atv’nin başarılı programı "Esra Erol’da" 2. sırada yer alırken, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar" 3. sırada kendine yer buldu.

AB grubunda da "Kızılcık Şerbeti" hem yeni bölümüyle hem de özet yayınıyla 1. ve 2. sırada yer aldı. Atv’nin "Esra Erol’da" programı ise 3. sıraya yerleşti.

ABC grubunda yine "Kızılcık Şerbeti" hem yeni bölümüyle hem de özetiyle ilk iki sırayı aldı. 3. sırada ise "Esra Erol’da" programı yer aldı.