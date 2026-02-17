17 Şubat Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye’den izlenebilecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizaya gelmesiyle oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, yani “Ateş Çemberi”, gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir görsel şölen yaşatacak.

Ay’ın Güneş’i tamamen kapatamaması sonucu ortaya çıkan parlak halka, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor.

Peki, Güneş tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenebilecek mi, en net nereden görülecek? İşte Halkalı Güneş Tutulması’na dair tüm merak edilenler…

17 ŞUBAT GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

17 Şubat 2026 Salı günü gökyüzünde nadir görülen doğa olaylarından biri yaşanacak.

“Ateş Çemberi” olarak bilinen halkalı güneş tutulması, öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.

Türkiye saatiyle yaklaşık 14.00’te başlayacağı tahmin edilen tutulmanın, akşamüstüne kadar sürmesi bekleniyor.

En dikkat çekici an olan maksimum evre ise 15.30 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve gökyüzünde büyüleyici bir manzara oluşturacak.

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

17 Şubat 2026’da gerçekleşecek halkalı güneş tutulması, Türkiye’den izlenemeyecek.

“Ateş Çemberi” olarak adlandırılan halkalı evre, Antarktika ve çevresinde oluşacak. Bu nedenle tutulma, “Penguen Tutulması” olarak da anılıyor.

Tutulmanın en net şekilde Güney Amerika’nın güney uçları, Afrika’nın güney kesimleri ve Hint Okyanusu çevresinden sınırlı olarak gözlemlenmesi bekleniyor. Türkiye ise tutulmanın gölge hattı dışında kaldığı için bu gökyüzü olayını yalnızca canlı yayınlar ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.