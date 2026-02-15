NBA All-Star 2026 maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu yıl 75'incisi düzenlenen ve formatıyla basketbol tarihine geçecek olan All-Star 2026 heyecanı başladı.

Klasikleşen mücadelelerin dışına çıkılarak ilk kez uygulanacak olan dört takımlı mini turnuva sistemi, Los Angeles’ta basketbolseverleri büyülemeye hazırlanıyor.

Bu dev organizasyonu bizim için asıl unutulmaz kılan gelişme ise Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün’ün, sakatlanan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine Dünya Karması (Team World) kadrosuna seçilmesi oldu.

İki ABD takımı, bir Dünya Karması ve Yükselen Yıldızlar şampiyonunun kozlarını paylaşacağı turnuvada Türkiye’yi temsil edecek olan Şengün, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birine imza atıyor.

12’şer dakikalık kıran kırana maçların ardından final biletini kovalayacak olan milli yıldızımız, Dünya Karması ile şampiyonluk için parkede olacak.

Peki, NBA All-Star 2026 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NBA ALL STAR 2026 MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği büyük karşılaşma, ABD yerel saatiyle 15 Şubat Pazar günü başlayacak.

Türkiye’deki izleyiciler için ise heyecan, 16 Şubat Pazartesi gününü bağlayan gece saat 01.00’de start alacak.

Dev maç, canlı yayınla S Sport Plus ekranlarından takip edilebilecek.

NBA ALL STAR 2026 CANLI İZLE

NBA ALL STAR KADROLARI

Dünya Karması: Alperen Şengün, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Deni Avdija.

NBA Yıldızlar: Devin Booker, Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Scottie Barnes, Chet Holmgren, Cade Cunningham, Jalen Duren ve Jalen Johnson.

NBA Rütbeliler: LeBron James, Kevin Durant, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Brandon Ingram ve Norman Powell.