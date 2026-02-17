Japonya'dan turistlere ücretsiz ulaşım müjdesi: Hızlı tren biletleri bedava olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Turizmi ülke geneline yaymayı hedefleyen Japonya, yabancı ziyaretçiler için yeni bir teşvik programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Plan kapsamında bazı turistler, ülkenin simge ulaşım ağı olan Shinkansen hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Uygulamayla birlikte, genellikle Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe ve Hiroşima gibi merkezlerde yoğunlaşan turist akışının, Tokaido Shinkansen ve Sanyo Shinkansen dışındaki bölgelere de yönlendirilmesi amaçlanıyor.

KAGOSHİMA YENİDEN KEŞFEDİLECEK

Kyushu Adası’nın güneyinde yer alan Kagoshima, doğal güzellikleri ve kültürel yapısına rağmen yabancı turistlerin en az tercih ettiği bölgeler arasında bulunuyor. Yeni uygulamayla bu destinasyonun yeniden ilgi odağı haline gelmesi hedefleniyor.

Kagoshima Valisi Koichi Shiota’nın duyurduğu programa göre, yabancı turistlere Hakata Station ile Kagoshima Chuo Station arasında ücretsiz tek yön hızlı tren bileti verilecek.

Bu hat, Japonya’nın en yoğun kullanılan ulaşım ağlarından biri

90 DAKİKALIK YOLCULUK ÜCRETSİZ OLACAK

Normal şartlarda yaklaşık 90 dakika süren bu yolculuğun bilet fiyatı ortalama 11 bin 500 yen seviyesinde bulunuyor. Yeni teşvikle birlikte turistler bu ücreti ödemeden Kagoshima’ya ulaşabilecek.

İLK ETAPTA DÖRT ÜLKE KAPSAMDA

Programın başlangıç aşamasında ücretsiz biletlerden şu ülkelerden gelen turistler yararlanabilecek:

Güney Kore

Tayvan

Çin

Hong Kong

İlerleyen süreçte ABD, Tayland ve diğer potansiyel pazarlardan gelen turistlerin de kapsama alınması planlanıyor.

Ücretsiz bilet uygulamasının tüm maliyeti, Kyushu bölgesindeki yerel yönetimler tarafından karşılanacak.