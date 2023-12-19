18 Aralık reyting sonuçları: Kızıl Goncalar bekleneni karşılamadı 18 Aralık 2023 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 Aralık Pazartesi reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ömer yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Kızıl Goncalar yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Ömer, ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.