18 Haziran reyting sonuçları: Eşref Rüya sezon finaliyle ekranlara damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 HAZİRAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde Kanal D‘de yayınlanan “Eşref Rüya”, zirvede yerini alırken, ikinci sırada Star TV’de ekrana gelen “Sahipsizler”, ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” ise üçüncü sırada yer aldı.

AB kategorisinde, “Eşref Rüya” birinci sırayı alırken, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ikinci sırada, “Sahipsizler” ise üçüncü sırada yer aldı

ABC grubunda da “Eşref Rüya” zirveyi kaptı. “Sahipsizler” ikinci sırada yer alırken, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ise üçüncü sırada yer aldı.