Cuma vakitleri: 2 Ocak 2026 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

- Vatandaşlar 2026'nın ilk cuma namazını kılmak için il il ezan vakitlerini araştırıyor.
- İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatleri açıklandı.
- İlgilenenler için ezan vakitleri haberimizde detaylıca yer alıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İslam aleminin kıymetlisi olan cuma günleri, camiler dolup taşıyor.
Öğle ezanını takiben kılınan cuma namazı için yaşadıkları ile göre araştırma yapan Müminler, "bugün cuma namazı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor.
2 Ocak Cuma günü il il ezan vakitlerini sizler için derledik.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bugünkü cuma namazı saatleri haberimizde...
2 OCAK 2026 CUMA VAKİTLERİ