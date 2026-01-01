77 milyon TL tazminat olayı nedir? Hasta istedi, hekime kesildi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de, kadın doğum uzmanlarıyla ilgili önemli bir dava, tıp camiasında gündemde.

35 yaşındaki bir gebe hasta, doktorunun önerdiği ikili ve üçlü tarama testlerini reddetmesine rağmen, doğum sonrası Down sendromlu bir bebek dünyaya geldiği gerekçesiyle tazminat davası açtığı iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan olayın detayları merak konusu oldu.

Peki, Hekime 77 milyon tazminat olayı nedir? Doktora açılan tazminat davası olayı nedir? Hekime 77 milyon tazminat olayı nedir? İşte, detaylar...

DOKTORA 77 MİLYON TAZMİNAT OLAYI

İddiaya göre hasta, gebelik süresince önerilen ikili ve üçlü tarama testlerini kendi özgür iradesiyle yaptırmak istemedi.

Hekim ise bu durumu titizlikle takip ederek; hastanın her ret cevabını, tarih ve saat vererek hem hastane kayıtlarına hem de Sağlık Bakanlığı’nın veri sistemine işledi.

Ancak bebek Down sendromlu olarak dünyaya gelince, anne "yeterli bilgilendirme yapılmadı" diyerek soluğu mahkemede aldı.

Dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporları, hekimin tüm tıbbi prosedürleri uyguladığını ve hastanın "test istemiyorum" beyanının dijital ortamda açıkça ispatlandığını vurgulayarak "hekim kusursuzdur" görüşünü bildirdi.

Ancak yerel mahkeme, bu raporları ve dijital delilleri dikkate almayarak, doktoru astronomik bir tazminat ödemeye mahkûm etti.

Milyonluk Faturanın İçeriği: Mahkeme; 43,7 milyon TL maddi, 225 bin TL manevi tazminatın yanı sıra, 3 milyon TL harç ve 1,6 milyon TL yargılama gideriyle birlikte toplamda 77 milyon 482 bin 262 TL ödenmesine hükmetti.

Bu karar, tıp dünyasında büyük bir tartışma başlattı.

Kaynak: ANKA