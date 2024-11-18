18 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! On Numara çekiliş sonuçları...

Hüseyin Topuz

Beklenen büyük ikramiyenin 425.246 TL olduğu On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor.

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştiriliyor.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 18 Kasım 2024 Pazartesi çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Peki haftanın ilk çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

18 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!