18 Nisan reyting sonuçları: Tüm Türkiye Fenerbahçe - Olympiakos maçını izledi, zirve onun! 18 Nisan 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 Nisan Perşembe reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Fenerbahçe Olympiakos UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada Hudutsuz Sevda yer aldı.

AB'de birinci sırada Fenerbahçe Olympiakos UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada İnci Taneleri özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Fenerbahçe Olympiakos UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, ikinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada İnci Taneleri özet yer aldı.