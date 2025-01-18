18 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi: Bugün kimin maçı var?

Hüseyin Topuz

18 Ocak Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 Başakşehir FK - Çaykur Rizespor

16:00 Gaziantep FK - Bodrum FK

19:00 Beşiktaş - Samsunspor

Trendyol 1. Lig

13:30 Erzurumspor - Bandırmaspor

16:00 Amed SK - Fatih Karagümrük

16:00 Esenler Erokspor - Adanaspor

19:00 Çorum FK - Ümraniyespor

İtalya Serie A

17:00 Bologna - Monza

20:00 Juventus - Milan

22:45 Atalanta - Napoli

Fransa Ligue 1

19:00 Lens - PSG

21:00 Rennes - Brest

23:05 Lyon - Toulouse

Almanya Bundesliga

17:30 Bayern Münih - Wolfsburg

17:30 Holstein Kiel - Hoffenheim

17:30 Stuttgart - Freiburg

17:30 Bochum - Leipzig

17:30 Heidenheim - St. Pauli

20:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach

İspanya La Liga

16:00 Girona - Sevilla

18:15 Leganes - Atletico Madrid

20:30 Real Betis - Deportivo Alaves

23:00 Getafe - Barcelona

İngiltere Premier Lig

15:30 Newcastle United - Bournemouth

18:00 Leicester City - Fulham

18:00 West Ham United - Crystal Palace

18:00 Brentford - Liverpool

20:30 Arsenal - Aston Villa