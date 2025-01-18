18 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi: Bugün kimin maçı var?

18 Ocak Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 Başakşehir FK - Çaykur Rizespor
16:00 Gaziantep FK - Bodrum FK
19:00 Beşiktaş - Samsunspor
Trendyol 1. Lig
13:30 Erzurumspor - Bandırmaspor
16:00 Amed SK - Fatih Karagümrük
16:00 Esenler Erokspor - Adanaspor
19:00 Çorum FK - Ümraniyespor
İtalya Serie A
17:00 Bologna - Monza
20:00 Juventus - Milan
22:45 Atalanta - Napoli
Fransa Ligue 1
19:00 Lens - PSG
21:00 Rennes - Brest
23:05 Lyon - Toulouse
Almanya Bundesliga
17:30 Bayern Münih - Wolfsburg
17:30 Holstein Kiel - Hoffenheim
17:30 Stuttgart - Freiburg
17:30 Bochum - Leipzig
17:30 Heidenheim - St. Pauli
20:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach
İspanya La Liga
16:00 Girona - Sevilla
18:15 Leganes - Atletico Madrid
20:30 Real Betis - Deportivo Alaves
23:00 Getafe - Barcelona
İngiltere Premier Lig
15:30 Newcastle United - Bournemouth
18:00 Leicester City - Fulham
18:00 West Ham United - Crystal Palace
18:00 Brentford - Liverpool
20:30 Arsenal - Aston Villa