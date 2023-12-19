19 Aralık 2023 Salı maç programı: Bugün hangi maçlar var?

19 Aralık Salı günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Futbol ile ilgilenenler Salı günü oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Salı günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.
19 Aralı Salı günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
17:00 Başakşehir FK - Sivasspor
20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor
20:00 İstanbulspor - Trabzonspor
TFF 1. Lig
14:00 Tuzlaspor - Sakaryaspor
17:00 Giresunspor - Gençlerbirliği
20:00 Kocaelispor - Bodrum FK
İspanya La Liga
21:00 Rayo Vallecano - Valencia
23:30 Granada - Sevilla
23:30 Atletico Madrid - Getafe
Almanya Bundesliga
20:30 Werder Bremen - RB Leipzig
22:30 Hoffenheim - Darmstadt 98
22:30 Borussia Dortmund - Mainz 05
İtalya Kupası
23:00 Napoli - Frosinone
İngiltere Lig Kupası
22:45 Everton - Fulham
22:45 Port Vale - Middlesbrough
23:00 Chelsea - Newcastle United