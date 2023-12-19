19 Aralık 2023 Salı maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

19 Aralık Salı günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Futbol ile ilgilenenler Salı günü oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Salı günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.

19 Aralı Salı günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Trendyol Süper Lig

17:00 Başakşehir FK - Sivasspor

20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor

20:00 İstanbulspor - Trabzonspor

TFF 1. Lig

14:00 Tuzlaspor - Sakaryaspor

17:00 Giresunspor - Gençlerbirliği

20:00 Kocaelispor - Bodrum FK

İspanya La Liga

21:00 Rayo Vallecano - Valencia

23:30 Granada - Sevilla

23:30 Atletico Madrid - Getafe

Almanya Bundesliga

20:30 Werder Bremen - RB Leipzig

22:30 Hoffenheim - Darmstadt 98

22:30 Borussia Dortmund - Mainz 05

İtalya Kupası

23:00 Napoli - Frosinone

İngiltere Lig Kupası

22:45 Everton - Fulham

22:45 Port Vale - Middlesbrough

23:00 Chelsea - Newcastle United