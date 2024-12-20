19 Aralık reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Now’da izleyici ile buluşan “Hudutsuz Sevda” yer aldı, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “İnci Taneleri”, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “İnci Taneleri”, 2. sırada “İnci Taneleri” özet bölümü, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “İnci Taneleri”, 2. sırada “Siyah Kalp”, 3. sırada ise “Hudutsuz Sevda” yer aldı.