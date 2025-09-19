Abone ol: Google News

19 Eylül 2025 son depremler listesi: En son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi..

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 13:43
Türkiye ve çevresinde meydana gelen bütün depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Vatandaşlar ülkemizde yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.

Balıkesir'de deprem

Balıkesir'de meydan gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

