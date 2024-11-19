19 Kasım 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük öneme sahiptir.
Geçen hafta ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükselişe geçmeye başladı.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 19 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.913 TL
Satış: 2.913 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.873 TL
Satış: 4.984 TL
Yarım altın
Alış: 9.717 TL
Satış: 9.969 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.190 TL
Satış: 20.495 TL