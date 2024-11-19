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19 Kasım 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

19 Kasım 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 19 Kasım 2024 güncel altın fiyatları...