19 Kasım 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?
Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük öneme sahiptir.

Geçen hafta ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükselişe geçmeye başladı.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 19 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.913 TL

Satış: 2.913 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.873 TL

Satış: 4.984 TL

Yarım altın

Alış: 9.717 TL

Satış: 9.969 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.190 TL

Satış: 20.495 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor