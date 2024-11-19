19 Kasım 2024 Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifreli mi? O kanalda şifresiz milli maç keyfi..

Yağmur Dinç

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 6. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım kafilesi, Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitti.

Maçı kaçırmak istemeyenler, "Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi" merak ediyor.

İşte maçın detayları...

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI 19 KASIM 2024

Karadağ-Türkiye Maçı, 19 Kasım Salı günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:45 başlayacak.

Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak Karadağ-Türkiye maçı TV8'den şifresiz yayınlanacak.