19 Mart 2025 Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı mı? İşte alternatif güzergahlar...

Yağmur Uçar

Yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu. Bu karar kamu düzeninin korunması ve olası provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla alındı.

Yasak kararına göre 4 gün süresince çeşitli güvenlik önlemleri uygulanacak.

Bu kapsamda, Vatan Caddesi'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.

19 Mart Çarşamba günü Vatan Caddesi’ni kullanacak olan sürücüler Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı, ne zaman trafiğe açılacak sorusuna cevap aramaya başladı.

İşte Vatan Caddesi'nde son durum ve alternatif güzergahlar...

VATAN CADDESİ KAPATILDI MI 19 MART 2025

19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatleri itibarıyla Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." denildi.

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattının Emniyet-Fatih İstasyonu kapatılacak ve bu istasyonlar, tüm yolcu giriş-çıkış noktaları dahil olmak üzere sefere kapatıldı.

Ayrıca M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman hattındaki Taksim İstasyonu da aynı şekilde iptal edilip sefere kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arasında)

Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif olarak gösterilen yollar arasında Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi, D-100 yer aldı.