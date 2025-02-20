19 Şubat reyting sonuçları: Sahipsizler dizisi tahtı devraldı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Total'de zirvede yer aldı. Kuruluş Osman ikinci sıraya yerleşirken, Atv'nin gündüz kuşağı programı Esra Erol’da üçüncü sırada yer aldı.

ATV’nin iddialı dizisi Kuruluş Osman AB grubunda zirveyi kaptı. Now TV'nin yeni dizisi Leyla Hayat… Aşk… Adalet… ikinci sıraya yükselirken, Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.

ABC kategorisinde Kuruluş Osman zirveye yerleşti. Sahipsizler dizisi ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada Esra Erol’da programı kendine yer buldu.