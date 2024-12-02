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2 Aralık 2024 GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te hangi ilçelerde sular kesilecek?

2 Aralık 2024 GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te hangi ilçelerde sular kesilecek? GASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Gaziantep'te hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte detaylar..