2 Aralık 2024 GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te hangi ilçelerde sular kesilecek?

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.
Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara cevap arıyorlar.
2 Aralık 2024 Pazartesi günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.