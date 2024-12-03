2 bin yıl öncesine ait çıktı! Pişmiş topraktan yapılmış…

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Türkiye’nin birçok yerinde bulunan ve tarihin tozlu sayfalarına ışık tutan eski yapılarda süre gelen kazı çalışmalarında yeni keşiflere imza atıldı.

Düzce’de bulunan antik tiyatro olma özelliğini taşıyan Konuralp bölgesinde, Konuralp Antik Tiyatro’sunda hali hazırda devam eden kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen tiyatro bileti bulundu.

Pişmiş topraktan yapılma biletin üzerinde Roma rakamı ile V (5), arka yüzünde ise siyah firniş üzerinde kazıma tekniğinde gül motifinin bulunduğu görülen bilet ilgi odağı oldu.

2 BİN YIL ÖNCESİNE AİT!

Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin yıl öncesine ait olduğu öğrenilen tiyatro biletinin yanı sıra Dionysos heykeli asa başı Thyrsus da bulundu.

2 bin yıllık bir tarihe sahip olan biletin çapı 2,3 santim olarak ölçülürken kalınlığının ise 0,3 santim olduğu belirtildi.

Bulunan eserlerle ilgili Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, “İlk eserimiz tiyatro bileti. Çapı 2,3 santim, kalınlığı ise 0,3 santim olan bu tiyatro biletinin ön yüzünde siyah firniş üzerinde kazıma tekniğinde gül motifi işlendiği görülmektedir. Arka yüzeyinde oturma sıra alanını işareti 5 olarak göstermektedir.” ifadelerini kullandı.