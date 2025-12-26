Yılbaşında 12 üzüm ritüeli nasıl yapılır? 12 üzüm yeme saati...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, özellikle son yıllarda sosyal medyada sıkça konuşulan 12 üzüm ritüeli yeniden gündeme geldi.

12 üzüm ritüeli, kökeni İspanya’ya dayanan ve yeni yılın ilk dakikalarında yapılan sembolik bir gelenektir.

Yeni yıla aşk, şans, bolluk ve mutlulukla girmek isteyenler, bu ritüelin ne anlama geldiğini ve nasıl uygulandığını araştırıyor.

"12 üzüm yeme ritüeli nedir?", "Saat kaçta yapılır?" ve "Yılbaşında 12 üzüm nasıl yenir" soruları arama motorlarında en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

12 ÜZÜM RİTÜELİ NASIL YAPILIR

Yeni yıla girilmeden önce 12 adet üzüm hazırlanır.

Saatler 00.00’ı gösterdiğinde, her saat vuruşunda 1 üzüm yenir.

Her üzüm yenirken içten bir dilek tutulur.

Özellikle masanın altına girilerek 12 üzüm yenirse, özellikle aşk ve evlilik kısmetinin açılacağına inanılıyor.