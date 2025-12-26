Şehirlerin anası: Mekke'nin fethi ne zaman, 1 Ocak mı? Mekke'nin fetih süreci...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Mekke’nin fethi, yılın son günlerinde kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yapılan anma ve etkinlikler, Mekke’nin fethinin gerçek tarihine yönelik ilgiyi artırıyor.

Vatandaşlar, Mekke’nin hangi tarihte ve hangi şartlar altında fethedildiğini öğrenmek istiyor.

Mekke'nin fethine dair merak edilenleri derledik.

Mekke ne zaman fethedildi? Mekke nasıl fethedildi? sorularının yanıtı haberimizde...

MEKKE NE ZAMAN FETHEDİLDİ

Hazreti Muhammed'in önderliğindeki İslam Devleti, 11 Ocak 630 tarihinde Mekke'nin fethiyle büyük bir zafer kazandı.

Fetih Suresi'nin okunarak Mekke'ye girilmesiyle kazanılan fetihle, şehirde barış ve huzur hakim kılındı.

MEKKE NASIL FETHEDİLDİ

Mekke'nin fethine zemin hazırlayan gelişmeler, Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi'nin, Hudeybiye Antlaşması'na aykırı hareket ederek Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırmasıyla başladı.

Bu olay üzerine Kureyşlilere haber gönderen Hz. Muhammed, saldırıyı yapan kabileyle ittifakın sona erdirilmemesi durumunda antlaşmanın sona erdirileceğini bildirdi.

Hz. Muhammed komutasında İslam ordusu, teklifin kabul edilmemesi üzerine 31 Aralık 629'da savaşa hazırlandı.

Yaklaşık 10 bin kişilik bir orduyla Mekke’ye doğru yola çıkıldı.

FETİH SURESİ

Hazreti Muhammed'in, "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz ve hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz" emri ve Fetih suresinin okunmasıyla İslam ordusu Mekke'ye girdi. Çatışmalarda Mekkelilerden 6 kişi öldü, Müslümanlardan ise iki veya üç kişi şehit oldu.

Hz. Muhammed Mekke'ye girdiğinde genel af ilan ederek, kimseye zarar verilmeyeceğini duyurdu, ardından içinde 360 putun bulunduğu Kabe'ye yönelip tüm putları kırdırdı. Daha sonra Müslümanlar ile Kabe'yi tavaf eden Hz. Muhammed, ilk hutbeyi okuyup namaz kıldırdı.

İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan fetih, şehirde barış ve huzuru hakim kıldı.