BİM, yeni sektörde: Banka kuruyor...

Türkiye’nin en ünlü market zinciri BİM yeni bir karar aldı.

13 bini aşkın mağazası bulunan BİM, katılım bankası kuruyor.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.

Yapılan bildirimle finansal iştirak ile ilgili stratejik yol haritası belirlendi.

RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bloomberg'e göre; Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Aralık 2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde resmi süreç başlatıldı.

Şirketin çoğunluk payına sahip olacağı yeni katılım bankası için 24 Aralık 2025 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) kuruluş izni başvurusu yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre şirket, perakende sektöründeki pazar konumunu ve müşteri ağını finans sektörüyle entegre etmeyi hedefliyor.