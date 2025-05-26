2 dakikada tıkanmış lavabo nasıl açılır? İşte en etkili yöntem!
Haber Merkezi

Evde en sık karşılaşılan problemlerden biri hiç şüphesiz tıkanmış lavabolardır.

Mutfakta yemek artıkları, banyoda ise saç ve sabun kalıntıları zamanla gider borularını tıkayabilir.

Peki, tesisatçı çağırmadan, sadece 2 dakikada tıkanıklığı açmak mümkün mü?

İşte evde uygulayabileceğiniz en etkili gider açma yöntemi…

Gerekli malzemeler

- Yarım su bardağı karbonat

- Yarım su bardağı sirke

- 1 litre sıcak su

Nasıl uygulanır?

- Lavaboya önce yarım su bardağı karbonatı dökün.

- Ardından hemen üzerine yarım su bardağı sirkeyi ilave edin. Köpürme başlayacaktır. Bu, tıkanıklığın çözülmeye başladığı anlamına gelir.

- Karışımın 5 dakika kadar lavaboda kalmasına izin verin.

- Son olarak 1 litre kadar kaynar suyu lavaboya dökün.

Bu doğal karışım, hem kimyasal madde içermediği için çevre dostudur hem de gider borularına zarar vermez. Genellikle basit tıkanıklıkları 2 dakika içinde açar.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor