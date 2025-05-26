2 dakikada tıkanmış lavabo nasıl açılır? İşte en etkili yöntem!

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Evde en sık karşılaşılan problemlerden biri hiç şüphesiz tıkanmış lavabolardır.

Mutfakta yemek artıkları, banyoda ise saç ve sabun kalıntıları zamanla gider borularını tıkayabilir.

Peki, tesisatçı çağırmadan, sadece 2 dakikada tıkanıklığı açmak mümkün mü?

İşte evde uygulayabileceğiniz en etkili gider açma yöntemi…

Gerekli malzemeler

- Yarım su bardağı karbonat

- Yarım su bardağı sirke

- 1 litre sıcak su

Nasıl uygulanır?

- Lavaboya önce yarım su bardağı karbonatı dökün.

- Ardından hemen üzerine yarım su bardağı sirkeyi ilave edin. Köpürme başlayacaktır. Bu, tıkanıklığın çözülmeye başladığı anlamına gelir.

- Karışımın 5 dakika kadar lavaboda kalmasına izin verin.

- Son olarak 1 litre kadar kaynar suyu lavaboya dökün.

Bu doğal karışım, hem kimyasal madde içermediği için çevre dostudur hem de gider borularına zarar vermez. Genellikle basit tıkanıklıkları 2 dakika içinde açar.