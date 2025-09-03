Abone ol: Google News

2 Eylül reyting sonuçları: Gözleri Karadeniz dizisinin sonuçları şaşırttı

2 Eylül 2025 Salı günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 11:51
2 Eylül reyting sonuçları: Gözleri Karadeniz dizisinin sonuçları şaşırttı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 EYLÜL SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda “Müge Anlı İle Tatlı Sert” zirvede yer alırken, “Gözleri Karadeniz” ikinci, “Masterchef Türkiye” ise üçüncü sıraya yerleşti.

AB’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3. sırada ise “Gözleri Karadeniz” yer aldı.

Bilgi Haberleri